Здоровье 16 августа 2023, 23:43 Ученые предупредили о связи между сменной работой и раком «Известия»: сменная работа повышает риск развития онкологии Freepik

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Нарушение режима дня может привести к депрессии и даже вызвать рак. Об этом в интервью «Известиями» рассказала старший научный сотрудник лаборатории нейротехнологий Уральского федерального университета Ольга Дорогина.

По словам Дорогиной, у человека, как и всех живых существ, есть биологические часы — они называются циркадными ритмами. Нарушение работы этого механизма может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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«Нарушение привычного хода дня может быть связано не только с ухудшением эмоционального состояния, но и с сокращением продолжительности жизни и ростом заболеваемости сердечно-сосудистыми и нейродегнеративными заболеваниям. Есть работы о повышении у женщин частоты возникновения рака молочной железы», — заявила ученый.

За регуляцию биологических часов отвечает гипоталамус, отметила Дорогина. Эта область в мозге является главным дирижером всех эндокринных функций. Нарушения в ее работе приводит к набору веса, депрессии и многому другому.

В феврале 2023 года главный онколог Минздрава, академик РАН Андрей Каприн заявил, что бесконтрольный прием БАДов может спровоцировать развитие рака.