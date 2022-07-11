Ученые предупредили о смертельной опасности досаливания еды

Привычка досаливать пищу за столом может обернуться более высоким риском преждевременной смерти. Об этом заявили американские ученые, чье исследование опубликовано в European Heart Journal.

В исследовании специалистов приняли участие 501 379 человек. Ученые из Школы общественного здравоохранения и тропической медицины Тулейнского университета задались целью выяснить, какое влияние на организм человека оказывает привычка досаливать еду.

«В западной диете соль, добавляемая за столом, составляет 6-20% от общего потребления вещества. Это дает уникальную возможность оценить связь между потреблением натрия и риском смерти», — сказал профессор Лу Ци.

У любителей досаливать пищу риск умереть раньше оказался выше на 28% по сравнению с теми, кто никогда не имел такой потребности или солил блюда редко. Исследование также выявило, что у людей, которые всегда добавляли в пищу соль, более низкая продолжительность жизни.

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