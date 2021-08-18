Ученые предупредили о риске временного паралича лицевого нерва при вакцинации Sinovac

Применение вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech может привести к временному параличу лицевого нерва. Об этом предупредили сотрудники Гонконгского университета.

Результаты исследования ученых появились в британском медицинском журнале The Lancet. Специалисты изучили информацию о побочных явлениях, которые появлялись у жителей Гонконга после вакцинации препаратами Coronovac и Fosun-BioNTech.

Среди 450 тысяч привитых первым препаратом медики выявили 28 клинически подтвержденных случаев развития временного паралича. Среди 540 тысяч человек, вакцинированных Fosun-BioNTech, зафиксировали всего 16 таких случаев.

«Наши выводы предполагают наличие повышенного риска развития паралича Белла после вакцинации препаратом CoronаVac. При этом польза и защитный эффект от инактивированной вакцины значительно перевешивают риски, связанные с нежелательным явлением, которое, как правило, проходит само по себе», — заявили сотрудники университета.

При этом они отметили, что для подтверждения результатов необходимо провести дополнительные исследования.