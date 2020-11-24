Ученые предупредили о риске переломов из-за отказа от мяса

Специалисты Оксфордского университета провели исследование на тему того, полезно ли отказываться от мяса. Ученые пришли к выводу, что это негативно сказывается на здоровье — возрастает риск получить травмы.

В работе приняли участие более 54 тысяч человек, написало издание The Independent. Это были употреблявшие мясо или рыбу люди, вегетарианцы и веганы. Из них 3941 человек рассказал о переломах. После этого исследователи проанализировали связь таких травм с питанием.

У тех, кто не ест мясо и рыбу, пониженное содержание белка и кальция в организме. Из-за этого у людей кости становятся более хрупкими. У вегетарианцев и тех, кто употребляет только рыбу, повышен риск получить перелом бедра.

Среди веганов специалисты зафиксировали повышенную частоту переломов. На одну тысячу человек приходится около 20 случаев. В последние 20 лет эти показатели росли. Также у веганов пониженный индекс массы тела, а риск перелома бедра увеличивается в два раза.

Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупредила вегетарианцев о том, что у них повышен риск заразиться коронавирусом. По ее словам, любое ограничение в питании приводит к нехватке полезных веществ.