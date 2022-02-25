Ученые предупредили о риске осложнений во время беременности у женщин с мигренью

Ученые Brigham and Women’s Hospital (учебная больница Гарвардской медицинской школы) из США рассказали, что у женщин с мигренью существует высокий риск осложнений во время беременности. Об этом сообщил «Ридус».

По мнению специалистов, такие женщины могут столкнуться с преждевременными родами, гестационным высоким кровяным давлением и преэклампсией.

Специалисты изучили данные около 19 тысяч женщин, 11% из которых страдали от мигрени. Ученые установили, что риск преждевременных родов у женщин с мигренью выше на 17%, гестационной гипертензии — на 28%, а преэклампсии — на 40%.