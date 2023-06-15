Здоровье 15 июня 2023, 05:00 Ученые предупредили о риске ишемического инсульта из-за мигрени Ученые Орхусского университета: люди с мигренью имеют высокий риск ишемического инсульта Freepik

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Страдающие мигренью люди имеют повышенный риск ишемического инсульта, выяснили ученые из Орхусского университета. Исследование опубликовали в журнале PLOS Medicine.

Ученые использовали данные медкарт датчан в возрасте от 18 до 60 лет. На основе выписанных рецептов авторы исследования выделили мужчин и женщин, страдающих мигренью.

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Ученые доказали, что мужчины и женщины имеют одинаково повышенный риск ишемического инсульта. Выяснилось, что у женщин с мигренью выше риск инфаркта и геморрагического инсульта. Также эксперты установили, что женщины в большей степени страдают от мигрени, им чаще ставят такой диагноз.

Красное вино может стать триггером мигрени. Приступы головной боли также вызывают шоколад и твердые сорта сыра. Все триггеры мигрени могут срабатывать в сочетании с другими провокаторами недуга.