Ученые предупредили о неврологических осложнениях от оспы обезьян

Оспа обезьян может привести к неврологическим и психиатрическим последствиям. К такому выводу пришли иностранные ученые после изучения предыдущих вспышек заболевания.

Специалисты рассмотрели 1702 уникальных научных статьи и выбрали из них 19 работ с описанием случаев заражения оспой обезьян. Всего они изучили данные о 1031 случае заболевания во время предыдущих вспышек обезьяньей оспы. Ученые пытались выяснить, как часто у инфицированных развивались осложнения.

«Имеются предварительные данные о ряде неврологических и психиатрических проявлений оспы обезьян, начиная от часто встречающихся и неспецифических неврологических симптомов (миалгия и головная боль) и заканчивая более редкими, но более тяжелыми неврологическими осложнениями, такими как энцефалит и судороги», — заявили специалисты.

При этом любая инфекция приводит к разрушению тканей при воспалениях и повышении температуры. Об этом «Известиям» рассказал научный сотрудник лаборатории иммунологии воспаления Института иммунологии и физиологии Уральского отделения РАН Михаил Болков.

«Оно всегда связано с неврологическими изменениями. Все мы знаем, что при большой температуре человек даже мыслит по-другому», — отметил он.

Болков добавил, что подобные последствия зависят от тяжести инфекции. Причем прямого влияния на центральную нервную систему может и не быть.