Ученые предупредили о негативном влиянии коронавируса на мужское здоровье

Коронавирус способен угнетать репродуктивную функцию у мужчин. К такому выводу пришли ученые из Бостонского университета в США.

Результаты исследования ученых были опубликованы в American Journal of Epidemiology.

«Коронавирус SARS-CoV-2 может стать причиной кратковременного снижения мужской фертильности, а вакцинация <…> не снижает фертильность ни у одного из партнеров», — отмечено в исследовании ученых.

Вакцинация, как отметили авторы работы, не оказала негативного влияния на женщин, которые планировали беременность.

Для репродуктивного здоровья представляет опасность именно SARS-CoV-2, подчеркнули ученые, а не вакцина против него.

Ученые из Японии сделали вывод, что у курящих людей риск тяжелых последствий заражения коронавирусом, после которых требуется подключение к аппарату ИВЛ, почти в два раза больше, чем у некурящих. При этом курящие женщины особенно тяжело переносят болезнь чаще, чем мужчины. Согласно японской статистике, для них риск в сравнении с некурящими больше в 1,94 раза, а для мужчин — в 1,51 раза.