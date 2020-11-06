Ученые предупредили о меньшей эффективности вакцины от коронавируса для людей с лишним весом

Исследователи предположили, что вакцины от новой инфекции не смогут в полной мере защитить людей с ожирением. Дело в том, что человеку, помимо лишнего веса, в придачу идет ослабленный иммунитет и уязвимость перед коронавирусом.

«В результате люди, страдающие ожирением, могут иметь более высокий уровень иммунорегулирующих белков. Постоянная стимуляция защитной системы организма может <...> ослабить некоторые иммунные реакции, что отразится на эффективности вакцинации», — передает газета «Известия» слова иммунолога Цюрихского университета в Швейцарии Милены Соколовска.

У людей с лишним весом постоянно идет процесс иммунной реакции против собственных жиров. Как отметили российские специалисты, прививку нужно делать только тогда, когда человек здоров, чтобы организму хватило сил на выработку антител. Еще на болеющих ожирением плохо действуют прививки из-за низкого разнообразия популяций микробов в кишечнике, носу и легких. Или же вместо мышечной ткани вакцина попадает в жировую.

Тем не менее некоторые эксперты предлагают давать полным людям дополнительные дозы препаратов, чтобы компенсировать недостатки вакцин.

Однако ученые подчеркивают, что данные о низкой эффективности вакцины от гриппа для людей с ожирением давно подтверждены. Но препарат от коронавируса на это еще не проверяли, сведения будут получены во время клинических испытаний.

В пятницу эпидемиолог Роспотребнадзора рассказал, опасна ли мутация коронавируса.