Ученые предупредили, какие симптомы «старения» могут указать на рак мозга

Исследование показало, что на начальных стадиях онкологических заболеваний головного мозга пациенты испытывали проблемы с памятью, нарушения речи, неустойчивость при ходьбе, а также ухудшение зрения. Эти «тревожные звоночки» люди списывали на усталость и возрастные изменения.

Портал «Утро.ру» напомнил о рекомендациях специалистов обращаться к врачу при первых же тревожных симптомах.