Здоровье 09 июня 2023, 04:39 Ученые предупредили, что плохой секс может привести к слабоумию Ученые Университета Пенсильвании: плохой секс может служить признаком скорой деменции Unsplash

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Ученые Университета Пенсильвании нашли связь между уровнем сексуального удовлетворения и ранним снижением когнитивных функций в среднем возрасте. Они пришли к выводу, что плохой секс и проблемы с эрекцией могут служить признаком скорого наступления деменции. Результаты исследования опубликовал The Gerontologist.

На протяжении эксперимента ученые измеряли способности памяти и сексуальную функцию. Они наблюдали, как-то и другое меняется с течением времени.

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«Говоря шире, мы начинаем постепенно понимать связь между удовлетворенностью жизнью и когнитивными способностями индивида», — пояснил руководитель Центра здорового старения Университета Пенсильвании и один из авторов исследования Мартин Сливински.

Но хоть корреляция и обнаружена, ее причина пока не установлена. Пока понятно одно: если у человека низкая удовлетворенность интимной жизнью, у него выше риск слабоумия, а также болезни Альцгеймера и сердечно-сосудистых заболеваний.

«Улучшение качества сексуальной жизни может вызвать и улучшение памяти. Так что нужно говорить людям не только заниматься спортом и налаживать здоровое питание, но и достигать гармонии в половой жизни, важнейшей части общего качества жизни», — сказано в публикации.

Ранее сексолог Полина Девочкина описала три фактора, которые могут ухудшить качество секса. В частности, это физическая и моральная усталость.