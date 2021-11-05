Ученые предупредили, что пятна и язвы на языке могут означать рак

Ученые призвали людей обращать внимание на красные или белые пятна на слизистой оболочке или языке. Они могут сигнализировать о начале развития рака ротовой полости. Об этом написало издание Express со ссылкой на британских медиков.

Кроме пятен о наличии рака могут говорить и язвы, которые не заживают в течение трех недель. Также к настораживающим симптомам относится аномальная шишка на шее, постоянная боль в горле или ухе, затрудненное глотание или изменение речи, например, хрип.

«Важно помнить, что эти признаки могут возникать при многих других заболеваниях. Если вы заметили что-либо из этого, не паникуйте, но немедленно обратитесь к специалисту», — уточнили специалисты.

Как правило, рак ротовой полости чаще всего поражает нижнюю губу, внутренние поверхности полости рта, а также заднюю стенку глотки, миндалины и слюнные железы. Чаще всего заболевание встречается у мужчин и людей старше 40 лет.

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