Ученые предупредили американцев о появлении поедающей мозг амебы

Микроскопическая одноклеточная амеба вызывает инфекцию головного мозга и приводит к летальному исходу. Обычно она встречается в теплой пресной воде, а в организм попадает через нос. Департамент здравоохранения Флориды не указал, где именно произошло заражение, однако уточняется, что она способна передаваться от человека к человеку.

Американцам посоветовали не контактировать с водой через нос. А также поделились основными симптомами заражения: тошнота, рвота, лихорадка и головные боли.