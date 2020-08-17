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    17 августа 2020, 01:24

    Ученые предупредили об опасности марихуаны для сердца

    Кирилл Фролов

    Курение марихуаны несет те же риски для сердца, легких и кровеносных сосудов, что и потребление табака, заявили в Американской кардиологической ассоциации, проведя анализ исследований в этой сфере. Научный доклад опубликован на сайте организации.
    Ученые предупредили об опасности марихуаны для сердца

    В некоторых исследованиях, проведеных ассоциацией, говорится, что в течение часа после курения травки у человека могут проявляться нарушения сердечного ритма, такие как тахикардия и мерцательная аритмия.

    Согласно другим научным работам, содержащийся в марихуане тетрагидроканнабинол вызывает учащение сердечного ритма, может способствовать повышению артериального давления и разрушать стенки сосудов.

    Риск возрастает для тех, у кого уже есть проблемы с сердцем. У них из-за курения каннабиса повышается риск сердечных приступов и инсульта.

    Дым марихуаны содержит компоненты, схожие с табачным дымом. В крови после курения наркотика увеличивается количество угарного газа и смол, как и при курении табака.

    Американская кардиологическая ассоциация в связи с этим рекомендует полностью отказаться от курения любых веществ и использования вейпов «из-за потенциального вреда для сердца, легких и кровеносных сосудов».

    Новости SMI.FM