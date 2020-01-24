Ученые предложили защитить зубы от кариеса протеиновым лаком

Специалисты из Аньохского медицинского института использовали природные механизмы.

Слюнные железы вырабатывают пептид антимикробный H5. Он защищает зубы от бактерий, которые формируют на зубах налет. Именно это вещество стало основой для разработки китайских ученых.

К молекуле пептида H5 добавили фосфосериновую группу. Благодаря ей для восстановления эмали привлекается больше ионов кальция. Из-за этого микробы просто не смогут достигнуть поверхности зуба.

Ученые назвали свою разработку пептидным лаком.