Ученые предложили новый метод лечения инфекционного артрита
Ученые придумали новый способ лечения инфекционного артрита на ранней стадии. Этот метод также поможет вылечить туберкулез суставов. Об этом рассказало РИА «Новости» со ссылкой на Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ.
Пациентам, имеющим такую проблему, поможет двухэтапное эндопротезирование. Технология нового метода достаточно проста. Первоначально врачи будут использовать модель спейсера, сообщил сайт «Русская планета».
Антимикробные препараты, способные бороться с туберкулезом, будут применять на временный протез. Благодаря ему сократиться период обездвиженности, а также улучшится качество жизни пациента.