  • Ученые предложили лечить кости с помощью сибирского растения, используемого в народной медицине

    10 декабря 2019, 21:24

    Ирина Нагайникова

    Российские ученые из Балтийского федерального университета имени Канта, Сибирского государственного медицинского университета и Томского политехнического университета заявили об эффективности использования соссюреи спорной для лечения костных инфекций. Об этом сообщил &lt;a href=&quot;https://tsargrad.tv/news/uchenye-iz-rossii-hotjat-lechit-kosti-pri-pomoshhi-sibirskogo-rastenija_229718&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;«Царьград»&lt;/a&gt; со ссылкой на журнал «Наука и жизнь».
    Ученые предложили лечить кости с помощью сибирского растения, используемого в народной медицине