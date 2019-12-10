Ученые предложили лечить кости с помощью сибирского растения, используемого в народной медицине

Российские ученые из Балтийского федерального университета имени Канта, Сибирского государственного медицинского университета и Томского политехнического университета заявили об эффективности использования соссюреи спорной для лечения костных инфекций. Об этом сообщил <a href="https://tsargrad.tv/news/uchenye-iz-rossii-hotjat-lechit-kosti-pri-pomoshhi-sibirskogo-rastenija_229718" target="_blank">«Царьград»</a> со ссылкой на журнал «Наука и жизнь».

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