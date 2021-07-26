Ученые: потребление миндаля снижает риск преддиабета

Миндаль является целым кладезем полезных элементов. Кроме того, что в этом орехе содержится большая концентрация белка, он защищает сердце и нормализует уровень инсулина в крови. Об этом сообщил сайт Pravda.Ru со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Nutrition.

Для эксперимента ученые отобрали 275 молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет, проживающих в Индии. У всех участников была выявлена расположенность к преддиабету.

Так, исследователи разделили испытуемых на две группы: одной ежедневно давали 56 граммов сырого миндаля, другой — закуску из цельнозерновой и нутовой муки, а также индийские специи.

Обязательным условием было поддерживание привычного образа жизни, включая диету и спорт на протяжении 90 дней. Выяснилось, что группа, потреблявшая миндаль, показала значительное снижение уровня гликированного гемоглобина и общего холестерина, а также повышение уровня «хорошего» холестерина.

В заключении ученые сделали выводы, что потребление этого ценного ореха снижает риск преддиабетов.