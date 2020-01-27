Ученые посоветовали есть йогурт, чтобы снизить риск заболевания раком
Исследователи из университета Ланкастера в Великобритании выявили новые полезные свойства йогурта. При регулярном употреблении он может снизить риск развития онкологических заболеваний. Об этом сообщила «Российская газета».
По информации «Экономики сегодня», ученые обнаружили в йогурте полезные бактерии. По свойствам они похожи на элементы в молочных железах женщин во время кормления грудью. Эксперты убеждены, что эти бактерии избавляют от воспалений в груди, из-за которых обычно возникают злокачественные образования.
Специалисты подчеркнули, что кисломолочный продукт может помочь лишь при регулярном употреблении.