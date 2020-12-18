Ученые: пол влияет на риск развития рака, связанного с ожирением

Увеличение ИМТ приблизительно на пять килограммов на квадратный метр увеличивает риск колоректального рака у мужчин на 23%, а у женщин — на 9%. А рост соотношения талии к бедрам повышает вероятность развития онкологии у женщин на 25%, у мужчин — на 5%.

Таким образом, риск развития рака, связанного с ожирением, может зависеть от пола. Тем не менее ученые нуждаются в дополнительных исследованиях. Им еще предстоит узнать, почему существует такая разница между мужчинами и женщинами.

Во избежание развития рака исследователи советуют поддерживать здоровый вес, употреблять много клетчатки, есть меньше красного и обработанного мяса. Также лучше не покупать сигареты и алкоголь, регулярно делать скрининг кишечника.

Заболеваемость злокачественным новообразованием толстого кишечника в России составляет около 50 тысяч новых случаев в год, отметил сайт ToDay News Ufa. А в мире ежегодно выявляют более 600 тысяч случаев. При этом далеко не все из них врачи диагностируют даже на поздней стадии.