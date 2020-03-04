    04 марта 2020, 15:13

    Ученые пояснили, как похудеть без физических нагрузок

    Ольга Ситникова

    Исследователи определили факторы работы мозга, которые влияют на потребление калорий. Используя их, можно похудеть без занятий спортом. Об этом сообщило РИА «Новости».
    Ученые пояснили, как похудеть без физических нагрузок

    По информации «Русской планеты», специалисты уточнили, что для нормальной работы мозга требуется примерно 20% дневной нормы энергии в организме. Сложные математические задачи или экзамен увеличивают нагрузки, поэтому в таких ситуациях мозг потребляет на 30-40% больше привычного объема.

    Учащенное сердцебиение и дыхание влияют на метаболизм. По оценкам ученых, некоторые шахматисты во время игры сжигают такое же число калорий, как и бегуны. Однако такой исход обычно является исключением. Наблюдения за двумя десятками профессионалов показали, что на поединок уходит порядка 100 килокалорий в час, что намного меньше того же промежутка времени у легкоатлетов.

    Эксперты провели исследования на студентах. За 72 часа до тяжелого экзамена их организм тратил на 750 килокалорий больше, чем обычно. В день испытания затраты увеличивались на 1000 килокалорий.