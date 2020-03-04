Ученые пояснили, как похудеть без физических нагрузок

По информации «Русской планеты», специалисты уточнили, что для нормальной работы мозга требуется примерно 20% дневной нормы энергии в организме. Сложные математические задачи или экзамен увеличивают нагрузки, поэтому в таких ситуациях мозг потребляет на 30-40% больше привычного объема.

Учащенное сердцебиение и дыхание влияют на метаболизм. По оценкам ученых, некоторые шахматисты во время игры сжигают такое же число калорий, как и бегуны. Однако такой исход обычно является исключением. Наблюдения за двумя десятками профессионалов показали, что на поединок уходит порядка 100 килокалорий в час, что намного меньше того же промежутка времени у легкоатлетов.

Эксперты провели исследования на студентах. За 72 часа до тяжелого экзамена их организм тратил на 750 килокалорий больше, чем обычно. В день испытания затраты увеличивались на 1000 килокалорий.