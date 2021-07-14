Ученые подтвердили влияние кофе на сжигание жира на животе

Висцеральный жир находится в опасной близости к внутренним органам. Поэтому его скопление может вызвать серьезные осложнения. Например, риск появления сердечно-сосудистых заболеваний и диабета, повышение давления. Однако две независимых группы ученых доказали, что употребление кофе способствует сжиганию жировых отложений.

Эксперты британской Национальной службы здравоохранения опубликовали в специализированном издании The American Journal of Clinical Nutrition результаты исследования влияния кофе на обмен веществ у людей с нормальным весом и ожирением. Ученые отметили, что поили участников исследования с нормальным весом кофе с содержанием кофеина 8 мг на килограмм массы тела человека. Скорость их метаболизма «значительно увеличилась» в течение трех часов после приема кофеина. Кроме того, сжигание жира также значительно увеличилось по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо.

Участники эксперимента с ожирением и контрольная группа с нормальным весом получали кофе с содержанием кофеина 4 мг на килограмм веса. В обеих группах наблюдалось увеличение скорости метаболизма.

Исследователи пришли к выводу, что кофе увеличивает скорость метаболизма как у людей с нормальным весом, так и у людей с ожирением. Процесс также сопровождается большим процентом сжигания жира у людей с нормальным весом.

Исследование ученых из Токийского университета подтвердило эти выводы. В опытах принимали участие японцы с большим содержанием висцерального жира. В течение 12 недель испытуемые ежедневно принимали кофе или напиток плацебо. В обеих группах было по 125 человек.

Однако исследователи считают, что не стоит полагаться только на чудодейственные свойства кофе. Они посоветовали придерживаться сбалансированной диеты — съедать не менее пяти порций фруктов и овощей ежедневно, включать в рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Необходимо употреблять обезжиренные молочные или соевые напитки, есть больше фасоли и бобов. Ежедневно надо выпивать 6-8 стаканов воды и избегать соли или сахара. Постные источники белка, такие, как белое куриное мясо без кожи, помогают чувствовать насыщение даже если вы едите меньше, чем обычно.

Отличными источниками белка являются также тунец, скумбрия, лосось, яйца, молоко, красная чечевица, нут, черный хлеб, орехи и соя.

Самыми полезными продуктами для завтрака диетолог назвал овсяную крупу, рис и пшено.