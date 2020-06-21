Ученые подтвердили связь между группой крови и тяжестью COVID-19

Люди со второй группой крови хуже других переносят COVID-19. По мнению ученых, они чаще остальных погибают из-за осложнений, которые вызывает коронавирусная инфекция.

К такому выводу пришли иранские ученые. Их исследования опубликовали на портале MedRxiv. Ранее об этом говорили также специалисты из США и Китая.

В результате авторы каждого из трех исследований пришли к выводу, что новый тип коронавирусной инфекции тяжелее всего переносят пациенты со второй группой крови. Они чаще других умирают от осложнений, которые вызывает болезнь. Чуть режее умирали пациенты с третьей и четвертой группы крови. Наблюдения указывают, что меньше всех восприимчивы к инфекции люди с первой группой крови.

При этом авторы публикации уточнили, что зависимость тяжести протекания болезни от группы крови никак не связано с осложнениями или факторами риска, которые были у пациентов еще до заражения коронавирусом.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ранее подтвердила, что СОVID-19 чаще всего выявляют именно у людей со второй группой крови. По ее мнению такая закономерность может быть вызвана тем, что именно эта группа — самая распространенная в мире.