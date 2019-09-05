Ученые подтвердили связь инфаркта с избыточным весом

Подростки с избыточной массой тела в будущем более подвержены риску сердечного приступа. Инфаркт у мужчин может случиться в возрасте до 65 лет.

К таким выводам пришли специалисты Гетеборгского университета Швеции. Результаты проведенного ими исследования были озвучены на конгрессе Европейского сообщества кардиологов в Париже и опубликованы на сайте организации.

По словам доктора Марии Аберг, если индекс массы тела увеличен с 27,5 до 29,9 килограмма на квадратный метр, то риск возникновения инфаркта повышается в 2,64 раза. При ИМТ 30-34,9 он возрастает в 3,05 раза.

«Вывод о связи между ИМТ у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности», — заметила специалист.

Аберг добавила, что среди молодых людей все чаще встречаются страдающие избыточным весом и ожирением. Поэтому показатели сердечных приступов и инсультов в будущем тоже могут стать выше.

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«Родителям, школам и политикам необходимы срочные меры, позволяющие остановить эпидемию ожирения среди детей и молодежи», — заключила врач.

В исследовании шведских ученых участвовали около 1,7 миллиона подростков, которые родились в период с 1950 по 1987 годы. В 18 лет они прошли медицинское обследование и служили в армии. Потом мужчин наблюдали с 1969 по 2016 годы. В течение этого времени было зафиксировано 22,4 тысячи инфарктов, причем сердечный приступ в среднем случался у 50-летних.

ИМТ — это отношение массы тела в килограммах к квадрату длины тела в метрах. Нормальным считается индекс в пределах 18,5-24,99 килограмм на квадратный метр.