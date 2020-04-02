Ученые поделились способом продления срока использования медицинских масок

Специалисты говорят, что маски надо обрабатывать раствором с наночастицами серебра. Ученые уже в течение 20 лет изучают свойства наночастиц серебра.

Пропитка позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту.