Ученые поделились способом продления срока использования медицинских масок
Ученые из Томского политехнического университета вместе с мексиканскими коллегами разработали новый способ для продления «жизни» медицинских масок. Об этом написало РИА ФАН.
Специалисты говорят, что маски надо обрабатывать раствором с наночастицами серебра. Ученые уже в течение 20 лет изучают свойства наночастиц серебра.
Пропитка позволит сохранять защитные свойства масок или респираторов до нескольких дней, усилит противовирусную защиту.