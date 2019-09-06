Ученые: плохой сон приведет к проблемам в интимной жизни

Новые Apple Watch будут отслеживать показатели сна Подробнее

К исследованию присоединились около четырех тысяч человек. Многие из них — люди в возрасте, а также пациенты, страдающие от апноэ и других заболеваний, влияющих на сон.

Ученые выяснили, что недостаток сна влияет на тестостерон, низкий уровень которого приводит к эректильной дисфункции у мужчин. Если у женщин возникают проблемы с отдыхом, в итоге они тоже негативно отражаются на их интимной жизни.

В связи с этим исследователи дали советы, которые помогут сделать сон качественным. Для этого нужно ложиться спать и пробуждаться каждый день в одно и то же время, выходные — не исключение. Помимо этого стоит отказаться от выпивки перед сном. А еще лучше исключить напитки, содержащие кофеин, их не рекомендуется употреблять после 15:00. Мешает спать и никотин.

Необходимо спать по семь-девять часов в сутки, напомнили врачи.