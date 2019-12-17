Ученые: перец чили снижает риск смерти от инсульта и инфаркта

По данным издания, в эксперименте приняли участие около 23 тысяч человек. За ними следили на протяжении восьми лет. Основное внимание была обращено на пищевые привычки. Выяснилось, что у тех, кто ел чили не реже четырех раз в неделю, риск смерти от инсульта снижался на 61%.

Специалист связали целебный эффект перца с капсаицином. Благодаря этому соединению замедляется распространение раковых клеток, а также улучшаются функции сердца. Отмечается, что в Италии перец чили — это не только излюбленная приправа к еде, но и средство народной медицины.