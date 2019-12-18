Ученые перечислили болезни профессиональных таксистов

Оказалось, что самое распространенное заболевание таксистов — это боли в спине и шее, а также варикоз. Кроме того, профессиональные водители испытывают проблемы с сосудами, желудочно-кишечным трактом и мочеполовой системой. В последнем случае затрагивается эректильная функция полового органа.

При этом самую большую опасность для таксистов, по мнению ученых, представляет риск заболеть онкологическим заболеванием. Его могут спровоцировать токсичные вещества, которыми водителю приходится дышать в салоне.