Здоровье 07 апреля 2023, 22:33 Ученые Пенсильванского университета рассказали о пользе брокколи Пенсильванский университет: употребление брокколи предотвращает болезни кишечника

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Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) провели исследования, в ходе которых выяснили, что брокколи оказывает благоприятный эффект на кишечник. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты установили, что в брокколи содержатся специальные молекулы. Они поддерживают работу содержащихся в кишечнике энтероцитов, бокаловидных клеток и клеток Панета. Благодаря этому в организм человека попадают лишь полезные вещества и вода, в то время как вредные бактерии и частицы пищи выходят.

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«Наше исследование показало, что брокколи можно использовать в качестве естественных источников лигандов AHR, и что диеты, богатые этими лигандами, способствуют устойчивости тонкой кишки», — рассказал ведущий автор исследования Гэри Пердью.