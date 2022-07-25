Ученые Пекинского университета рассказали, что алкоголь может привести к смерти

Алкоголь способен спровоцировать возникновение рака. Такой информацией поделились ученые из Пекинского университета и Китайской академии наук. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на журнал International Journal of Cancer.

По словам специалистов, заболевание могут вызвать любые виды алкоголя, включая вино и пиво. При этом количество выпитого алкоголя прямо пропорционально росту риска онкологии.

Медики пояснили, что алкоголь провоцирует мутации в организме. Из-за этого работа ферментов, которые занимаются детоксикацией, ухудшается. Таким образом появляется токсичное соединение ацетальдегида, которое и вызывает рак.