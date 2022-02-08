Ученые Парижского университета рассказали, как хронические болезни влияют на деменцию

Хронические болезни способны значительно повысить риск развития деменции. К такому выводу пришли ученые из Парижского университета. Об этом сообщило РИА ФАН.

В исследовании принимали участие 10 000 пациентов. Возраст респондентов составлял от 35 до 55 лет. Исследование началось в период с 1985 по 1988 год. При этом все участники не страдали от деменции в момент начала эксперимента.

Специалистам удалось выяснить, что хронические заболевания, такие как болезни сердца и печени, высокое кровяное давление, диабет, депрессия, артрит и рак, в два раза увеличивают риск возникновения деменции. Риск возникновения болезни Альцгеймера также возрастал в два раза.

При этом людям возрастом старше 50 лет без хронических заболеваний стоит не бояться старческого слабоумия. С большой вероятностью подобный недуг у них не возникнет.

Ранее ученые Колумбийского университета установили, что тяжелое течение коронавирусной инфекции способно вызвать аномалии в работе головного мозга. При этом такие изменения схожи с последствиями болезни Альцгеймера.