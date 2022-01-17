Ученые оценили живучесть «омикрона» на разных поверхностях

На различных поверхностях способность штамма «омикрон» к заражению с течением времени снижается. Быстрее всего он перестает быть активным на керамике. Такие результаты исследования получили специалисты ГНЦ «Вектор», об этом они сообщили РИА «Новости».

Для оценки заразности штамма ученые использовали металл, пластик, керамическую плитку и дистиллированную воду. При этом в каждом случае для штамма создавались одинаковые условия относительной влажности воздуха (30-40%) и температуры (26-28 градусов).

В результате выяснилось, что быстрее всего «омикрон» теряет свои силы на керамике. Жизнеспособность истекает менее чем через 24 часа.

Однако в целом динамика снижения инфекционности штамма «омикрон» практически не отличается от других штаммов коронавируса. Следовательно, применение дезинфицирующих средств остается эффективным способом для профилактики заражения.

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