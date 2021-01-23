Ученые оценили возможность привиться двумя разными вакцинами от ковида

«Если человек по каким-то причинам не поставил вторую дозу „Спутника V“, то он может поставить другую вакцину», — отметил ученый. Он подчеркнул, что в таком случае хорошей альтернативой послужит препарат «ЭпиВакКорона», который произвел центр «Вектор».

Аграновский также заявил, что пациент может поставить вторую прививку «Спутника V», даже если он нарушил временной интервал между двумя дозами. По стандарту второй укол нужно сделать спустя 21 день после первого. При этом ученый призвал не экспериментировать с вакцинацией и соблюдать установленные специалистами нормативы, чтобы не подвергать риску свое здоровье.

Заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подчеркнул, что говорить о смешивании вакцин нельзя, пока не будут завершены испытания, подтверждающие безопасность и эффективность такого поступка. Он подчеркнул, что такие исследования пока даже не начинали проводить.