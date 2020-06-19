Ученые открыли способ прожить больше ста лет

На продолжительность жизни человека влияют не только гены, но и среда обитания.

В основу исследования легли данные о месте жительства, образовании и социальном положении. Ученые изучили информацию о жизни 145 тысяч человек, скончавшихся в возрасте 75 лет и старше в 2011–2015 годах.

Большинство людей, доживших до ста и больше лет, обитали в местах с низким уровнем загрязнения воздуха и долго прогуливались.

Кроме того, на продолжительность жизни влияют высокий социальный статус, большое количество зеленых насаждений в месте проживания, транспортная и медицинская доступность.

Ученые также выяснили, что женщины чаще доживали до ста лет, чем мужчины.

Ранее ученые определили влияние коронавируса на среднюю продолжительность жизни. Инфекция может сократить ее больше чем на 10 лет.