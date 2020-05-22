    22 мая 2020, 13:49

    Ученые: отключение одного гена поможет похудеть

    Ольга Ситникова

    Исследователи из Австрии, Швейцарии, Эстонии и Канады выяснили, что отсутствие гена ALK делает человека худым. Современные препараты позволяют подавить его активность. Об этом сообщил портал «Ридус».

    «Мы все знаем таких людей: это около одного процента населения. Они могут есть все, что хотят и быть метаболически здоровыми. Они много едят, они не делают постоянно приседания. Просто не набирают вес», — отметил старший автор исследования Джозеф Пеннингер.

    Ученые изучили 47 102 образцов из Эстонского биобанка. Специалистам удалось сравнить ДНК здоровых худых людей и пациентов с нормальным весом. Таким образом они заметили варианты гена ALK.

    Выяснилось, что удаление ALK провоцирует устойчивость к ожирению, а его наличие — раковые заболевание.

    «Если подумать, то мы вполне можем отключить ALK и уменьшить его функцию. Ингибиторы ALK уже используются в лечении рака», — добавил Пеннингер.

    Предполагается, что исследования ученых помогут определить эффективность ингибиторов ALK в лечении ожирения. Возможно, препараты помогут сохранять стройность без физических нагрузок и диет.