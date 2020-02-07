Ученые: от солнца могут защитить чувствительные к ультрафиолету контактные линзы

В ходе эксперимента ученые нанесли красители на контактные линзы, очки, тканевые патчи, переводные татуировки и браслеты. Все эти предметы с красителем можно отсканировать в специальном мобильном приложении. Оно подскажет, когда нужно уйти в тень или какими средствами защиты от ультрафиолета лучше воспользоваться.

Несмотря на то, что солнечный свет необходим человеку для выработки витамина D, долгое пребывание на солнце чревато ожогами или тепловым ударом.