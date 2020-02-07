Ученые: от солнца могут защитить чувствительные к ультрафиолету контактные линзы
Немецкие исследователи провели эксперимент и выяснили, что от солнца могут защитить чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от воздействия солнечных лучей. Их можно нанести на линзы или очки. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на профильные СМИ.
В ходе эксперимента ученые нанесли красители на контактные линзы, очки, тканевые патчи, переводные татуировки и браслеты. Все эти предметы с красителем можно отсканировать в специальном мобильном приложении. Оно подскажет, когда нужно уйти в тень или какими средствами защиты от ультрафиолета лучше воспользоваться.
Несмотря на то, что солнечный свет необходим человеку для выработки витамина D, долгое пребывание на солнце чревато ожогами или тепловым ударом.