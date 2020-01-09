Ученые опровергли миф об ожирении из-за «широкой кости»

По данным издания, исследователи проанализировали две с половиной тысячи анкет. Они оценивали физическую форму и вес, а также отслеживали развитие заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом использовались математические модели, с помощью которых оценивался риск развития ожирения для конкретного человека.

Выяснилось, что нельзя оправдывать ожирение одной лишь генетикой. Главенствующую роль играет ежедневный образ жизни и наши «хитрые» привычки. Дабы не набрать лишних килограммов, следует правильно питаться и заниматься физическими упражнениями.