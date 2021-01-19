Определен признак скорой смерти от COVID-19

В ходе своего эксперимента они взяли анализы крови у 97 пациентов с коронавирусной инфекцией с разной тяжестью течения заболевания. Выяснилось, что высокий уровень митохондриальной ДНК был у тех, кто попал в отделение интенсивной терапии или уже находился в очень тяжелом состоянии.

Повышенный уровень нуклеиновых кислот был у тех, кому требовалась интубация, а также тех, кто быстро умирал из-за поражения органов. После появления увеличенного показателя риск интубации вырастал в шесть раз, перевод в палату интенсивной терапии — в три раза, быстрой смерти — в два раза.

Проведенный анализ показал, что уровень митохондриальной ДНК в крови может стать независимым фактором риска тяжести заболевания или быстрой смерти после поправки на возраст, пол и сопутствующие заболевания.

Органы начинают выбрасывать митохондриальную ДНК в условиях сепсиса, геморрагического шока или ишемии. Реакция на инфекцию коронавируса схожа.

Для определения уровня этих нуклеиновых кислот в крови не требуется сложного тестирования. Оно делается быстро и просто, как ПЦР-анализ. В ближайшее время ученые намерены провести еще одно масштабное испытание, чтобы подтвердить свои выводы и получить одобрение регулирующих медицинских служб США.