Ученые определили самый смертельно опасный возраст мужчин и женщин

Ученые Центра здоровья в Техасе и Центральной больницы при Хельсинкском университете проанализировали тысячи историй болезней людей разных рас и мест проживания.

По результатам исследования, самый смертельно опасный мужской возраст начинается с 40 лет. Ученые советуют с особой внимательностью прислушиваться к сигналам организма в этом возрасте.

Опасный возраст у женщин наступает после 30 лет. Эксперты определили, что риск инфаркта или инсульта преобладает в этом возрасте.