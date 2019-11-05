Ученые определили причины рака кишечника

Исследователи проанализировали информацию о более 120 тысячах человек. По их оценке, состав кишечного микробиома провоцирует развитие рака в кишечнике.

Доктор Кейтлин Уэйд отметила, что ученые стремились определить, как изменение числа бактерий в кишечнике может повлиять на возникновение онкологии.

«Огромное количество исследований на мышах и людях показали связь между микробиомом кишечника и раком кишечника, но очень немногие из них предоставили достаточные доказательства причинности», — заявила Кейтлин Уэйд.

Эксперты считают, что генетика определяет микробиом кишечника. Он в некоторой степени стабилен на протяжении всей жизни. Однако заболевания, сильные лекарственные препараты и изменение диеты могут оказать на микробиом влияние.