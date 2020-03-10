Ученые определили причины хронической усталости

По информации ИА Nation News, результаты исследования британских ученых доказали, что воспалительные процессы в организме могут провоцировать постоянную усталость.

Эксперты обратили внимание на то, что воспаления затрагивают нейроны, которые отвечают за внимательность. Таким образом, они мешают долгое время сохранять бдительность человека и оказывают негативное влияние на мозговую активность.

Ученые планируют провести дополнительные исследования. Они попытаются выяснить, какую пользу могут получить пациенты с ожирением болезнью почек или болезнью Альцгеймера при употреблении противовоспалительных препаратов.

Ранее американские ученые определили, что кофе не стимулирует создание новых и креативных идей, вопреки убеждениям. Однако напитки с кофеином активизируют «конвергентное мышление», которое способствует поиску конкретных решений.