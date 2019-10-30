Ученые определили наиболее вредные продукты

Исследование провели американские ученые из Миннесоты и их британские коллеги из Оксфорда. Специалисты вывели «индекс вредности» и, согласно ему, проанализировали продукты. Выяснилось, что необработанное мясо вреднее других продуктов.

В исследовании специалисты поделили продукты на 15 категорий. Затем изучили влияние каждой из них на человеческий организм и окружающую среду. По словам ученых, они также учитывали уже известную информацию о связи развития патологий и потребления определенных продуктов.

Научная работа обращает внимание на то, что около трети парниковых выбросов в атмосферу и 70% расхода воды обусловлены деятельностью сельского хозяйства. Также не менее 40% суши выделены под пашни.

По данным исследователей, менее четырех единиц из 100 по «индексу вредности» получили фрукты, овощи, орехи, цельнозерновые злаки и оливковое масло. Рыбу, молочные продукты и курицу оценили в 14 пунктов. Необработанное мясо оказалось вредным на 73 пункта, обработанное — на 37. А вот сладкая газировка, которая обычно считается вредной, заработала лишь 0,95 пункта «вредности».