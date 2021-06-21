Ученые определили людей с наибольшим количеством антител к COVID-19

Больше всего антител к коронавирусу вырабатывает организм переболевшего COVID-19 и сделавшего прививку человека. Ученые объяснили это более мощным ответом иммунной системы.

Специалисты Института химической биологии и фундаментальной медицины Сибирского отделения Российской академии наук изучили четыре группы пациентов, сообщил сайт «Наука в Сибири».

К первой отнесли заболевших и прошедших потом вакцинацию. Ко второй — не болевших и сделавших прививку. Третья включает в себя перенесших COVID-19 и не привитых, четвертая — не болевших и не вакцинированных. Наиболее высокие титры антител — у первой категории.

«Это может быть связано с тем, что после перенесенного заболевания организм человека уже знаком с вирусными белками и иммунная система дает более мощный ответ», — предположила кандидат биологических наук Анна Тимофеева.

Ученые обратили внимание на тот факт, что после легкого течения ковида антитела снижаются быстро. Чтобы обеспечить устойчивый иммунитет, стоит пройти и вакцинацию, и ревакцинацию.