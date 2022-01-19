Ученые Оксфордского университета рассказали, какой ген влияет на потерю запахов при COVID-19

Специалисты из Оксфордского университета установили, какой ген влияет на потерю обоняния и вкусов при заболевании ковидом. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Специалисты изучили данные почти 70 тысяч пациентов. Респонденты были заражены СОVID-19 или уже успели переболеть. Все они приняли участие в онлайн-опросе. 68% рассказали, что болезнь сопровождалась потерей запахов и вкусов.

После опроса специалисты провели генетический тест. Оказалось, что за потерю запахов и вкусов отвечает мутация генов UGT2A1 и UGT2A2. Наиболее высоки риски потери у женщин, а также пациентов в возрасте 26-35 лет.