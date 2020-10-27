Ученые обнаружили общий симптом у зараженных коронавирусом

На протяжении нескольких месяцев специалисты наблюдали за пациентами с легкой или тяжелой формой коронавирусной инфекции. У 80% из них в организме зафиксировали серьезный дефицит витамина D.

Руководитель научной группы профессор Хосе Эрнандес заявил, что нужно отслеживать нехватку витамина D у зараженных коронавирусом пациентов и компенсировать дефицит. Особенно это важно для пожилых людей и страдающих хроническими заболеваниями.

«Пищевые добавки с витамином D следует рекомендовать пациентам, уже заразившимся коронавирусом, что положительно скажется на состоянии их мышц, костей и иммунитета», — подчеркнул он.

Чаще всего дефицит витамина D фиксировали у мужчин. По мнению специалистов, это объясняет, почему они более подвержены заражению коронавирусом и у них чаще развивается тяжелая форма инфекции.

Молекулы витамина D препятствуют воспалению в сосудах, сердце и других важных органах человеческого организма, которые первыми попадают под атаку коронавируса. Специалисты подчеркнули, что дальнейшее изучение связи между недостатком витамина D и тяжестью коронавирусной инфекции требует дальнейшего наблюдения.