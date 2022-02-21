Как минимум три варианта рекомбинации «омикрона» и «дельты» — «дельтакрона» — обнаружили ученые. В начале года такие гибриды впервые обнаружили специалисты Кипра, и тогда речь могла идти о лабораторной ошибке. Сейчас же есть основания полагать, что такие гибриды реальны, сообщила газета «Известия» со ссылкой на данные российских ученых.

На сегодня у сочетания этих двух штаммов коронавируса опциального названия нет, но в СМИ начали появляться сообщения о том, что это «дельтакрон». Эпидемиологи Великобритании уже включили его в перечень вариантов, которые заслуживают более пристального наблюдения.

Начало генома у таких рекомбинаций, то есть «голова», принадлежит «дельте», а «хвост» — «омикрону», сообщили ученые.

Гибрид может сочетать в себе способность к быстрому размножению и также сильнее поражать легкие, в сравнении с уханьским вариантом коронавируса. В таком сочетании заключается главная опасность таких штаммов.

Но на сегодня нет подтверждений о том, что появился настолько угрожающий штамм. По словам экспертов, такие гибридные варианты обычно менее устойчивы и жизнеспособны.

У некоторых полностью вакцинированных пациентов при заражении коронавирусом могут наблюдаться восемь симптомов «омикрона». Среди них кашель, насморк, головные и мышечные боли, усталость и боль в горле, а также лихорадка и чихание.