Ученые обнаружили способ поддерживать кровообращение детей с пороком сердца

Специалисты из Института биомедицинских систем Национального исследовательского университета МИЭТ, их коллеги из Сеченовского университета и кардиохирурги Левенского католического университета в Бельгии совместно разработали прибор, нормализующий работу сердечной мышцы. Это биотехническая система, которая соединит вены и артерии. Роторный насос обеспечивает дополнительный напор крови, уменьшает разрушение эритроцитов и снижает нагрузку на желудочек сердца. Маленькое механическое устройство располагается в нижней полой вене. По мнению ученых, такой прибор должен заменить трансплантацию.

Трансплантировать донорское сердце в России не так просто: процедура имеет законодательные ограничения. Обычно детям с пороком сердца проводят трехступенчатую операцию Фонтена. Врачи направляют кровь из вен в легочные артерии, избегая правое предсердие. Недостаток такой операции в перегрузке желудочка и легочных вен. Из-за него у пациентов развивается сердечная недостаточность.

Ученые разработали кавопульмональное соединение. Оно помогает равномерно распределять кровь по легочным артериям с незначительными гидравлическими потерями. Для создания такого устройства кардиологи и инженеры работали совместно.

«Задача поддержания и восстановления качества жизни пациентов с единственным функциональным желудочком сердца относится к области медицины… Разработка системы механической поддержки кровообращения относится к инженерным задачам, и решить одну без другой невозможно», — подчеркнул руководитель проекта, кандидат технических наук, старший научный сотрудник Института биомедицинских систем МИЭТ, директор Института бионических технологий и инжиниринга МГМУ имени Сеченова Дмитрий Телышев.

По мнению ученых, прибор может увеличить продолжительность и качество жизни пациентов, которые имеют недоразвитые желудочки сердца или лишь один из них.

Российский научный фонд поддержал работу ученых из России.