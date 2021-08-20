Ученые обнаружили пользу лишнего веса

Известный российский доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, какую пользу для человека может представлять лишний вес. По его словам, пожилые люди с полнотой живут дольше тех сверстников, которые имеют меньший вес. Об этом написал сайт Infox.ru.

Установлено, что жировая прослойка у людей в возрасте является своеобразной преградой для проникновения в организм различных вирусов и заболеваний. Но не стоит забывать о том, что лишний вес также провоцирует развитие многих заболеваний, таких как гипертония, болезни сердечно-сосудистой системы и других внутренних органов. Однако это касается молодых людей.

По словам специалиста, с пожилыми ситуация выглядит ровным счетом иначе. Конечно, вес больше 100 килограммов смертельно опасен. Легкие тренировки и ходьбу на свежем воздухе также никто не отменял. Но небольшая полнота в старости все же полезна. Жировая часть тела как бы превращается в защиту для иммунитета. К тому же, жир дает дополнительный запас сил и энергии.

Исследования ученых показывают, что люди от шестидесяти пяти лет и выше с повышенной массой тела живут на несколько лет дольше, чем их ровесники с обычным весом, заключил Мясников.