Ученые обнаружили пользу медитаций при сердечной недостаточности

Исследователи решили доказать, что медитация оказывает положительный эффект на состояние всего организма. Чтобы сделать это, они провели эксперимент на группе пациентов с хронической сердечной недостаточностью из-за гипертрофии левого желудочка. При этом заболевании происходит утолщение стенок сердечной мышцы.

«Диагноз „ГЛЖ“ подразумевает, что у пациента начинает развиваться сердечная недостаточность, при которой значительно возрастают риски аритмии, инсульта, инфаркта, а также повышает риск смертности. Мы хотели выяснить, как различные немедикаментозные способы могут улучшить состояние этих пациентов», — рассказали авторы исследования.

В эксперименте приняли участие 85 добровольцев, все из которых были афроамериканцами. Отмечается, что именно у темнокожих пациентов повышен риск смертности при заболеваниях сердца и сосудов. Также у всех участников была гипертония.

Стандартное лечение одной группе пациентов дополнили медитацией под контролем специалистов. В течение полугода не менее трех раз в неделю участники из этой группы медитировали.

По окончании эксперимента всем участникам провели Эхо-КГ, которое показало увеличение объема сердца на 10% у приверженцев стандартного лечения. У тех пациентов, которые регулярно медитировали, объем сердца спустя полгода остался стабильным.

«По нашему мнению, медитацию можно назвать эффективной профилактикой сердечной недостаточности у гипертоников, которые особенно повержены высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний», — такой вывод сделали исследователи.