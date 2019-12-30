    30 декабря 2019, 16:11

    Ученые обнаружили пользу медитаций при сердечной недостаточности

    Ирина Нагайникова

    Исследователи из Международного Университета Махариши в американском штате Айова провели исследование влияния медитации на состояние пациентов с гипертрофией миокарда. Об этом сообщил «Ридус» со ссылкой на издание EurekAlert.

    Исследователи решили доказать, что медитация оказывает положительный эффект на состояние всего организма. Чтобы сделать это, они провели эксперимент на группе пациентов с хронической сердечной недостаточностью из-за гипертрофии левого желудочка. При этом заболевании происходит утолщение стенок сердечной мышцы.

    «Диагноз „ГЛЖ“ подразумевает, что у пациента начинает развиваться сердечная недостаточность, при которой значительно возрастают риски аритмии, инсульта, инфаркта, а также повышает риск смертности. Мы хотели выяснить, как различные немедикаментозные способы могут улучшить состояние этих пациентов», — рассказали авторы исследования.

    В эксперименте приняли участие 85 добровольцев, все из которых были афроамериканцами. Отмечается, что именно у темнокожих пациентов повышен риск смертности при заболеваниях сердца и сосудов. Также у всех участников была гипертония.

    Стандартное лечение одной группе пациентов дополнили медитацией под контролем специалистов. В течение полугода не менее трех раз в неделю участники из этой группы медитировали.

    По окончании эксперимента всем участникам провели Эхо-КГ, которое показало увеличение объема сердца на 10% у приверженцев стандартного лечения. У тех пациентов, которые регулярно медитировали, объем сердца спустя полгода остался стабильным.

    «По нашему мнению, медитацию можно назвать эффективной профилактикой сердечной недостаточности у гипертоников, которые особенно повержены высокому риску развития сердечно-сосудистых заболеваний», — такой вывод сделали исследователи.