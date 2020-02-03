Ученые обнаружили новый путь передачи коронавируса
Китайские ученые выяснили, что коронавирус 2019-nCoV может передаваться не только воздушно-капельным путем, но и через фекалии. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на издание Xinhua.net.
Врачи заявили, что на ранней стадии заболевания у 10-20% заболевших новым коронавирусом начинается диарея. В образцах кала пациентов обнаружили РНК вируса.
Профессор Чжан Цивей допустил вероятность передачи вируса фекально-оральным путем. Поэтому очень важно соблюдать личную гигиену и мыть руки после туалета.
Отмечается, что после смыва вирус может подниматься с частицами воды. Из-за этого в опасности заражения оказываются все окружающие. После вирус оседает на всех окружающих поверхностях, включая кожу и одежду человека.
Как сообщило издание «Пекинские новости», новой важной мерой безопасности в борьбе с эпидемией коронавируса становится дезинфекция туалетов.