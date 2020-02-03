Ученые обнаружили новый путь передачи коронавируса

Врачи заявили, что на ранней стадии заболевания у 10-20% заболевших новым коронавирусом начинается диарея. В образцах кала пациентов обнаружили РНК вируса.

Профессор Чжан Цивей допустил вероятность передачи вируса фекально-оральным путем. Поэтому очень важно соблюдать личную гигиену и мыть руки после туалета.

Отмечается, что после смыва вирус может подниматься с частицами воды. Из-за этого в опасности заражения оказываются все окружающие. После вирус оседает на всех окружающих поверхностях, включая кожу и одежду человека.

Как сообщило издание «Пекинские новости», новой важной мерой безопасности в борьбе с эпидемией коронавируса становится дезинфекция туалетов.